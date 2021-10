¿Murió Vicente Fernández? Su nieto se viste de luto y da devastadora noticia: "Te amaré siempre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nieto de Vicente Fernández, Alex Fernández, está de luto por la muerte de un querido integrante en su familia y mandó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram.

Aunque en un principio sus seguidores se asustaron debido a que su abuelo 'Don Chente' continúa hospitalizado y luchando por su vida, el hijo de Alejandro Fernández está destrozado porque se tuvo que despedir de un miembro de su familia.

En medio de estos difíciles meses que han enfrentado como familia, el hijo del 'Potrillo' confirmó a través de su cuenta de Instagram que alguien muy cercano a él falleció y le dedicó un desgarrador mensaje.

Alex confirmó que falleció su amada perrita Zarita, quien estuvo a su lado durante 17 años.

Se va un pedazo de mi corazón al cielo... mi Zarita... mi princesa consentida, mi amor incondicional, mi niña", escribió.

Posteriormente, expresó su deseo de volverla a ver alguna vez: "¡Espero Dios me dé la fortuna de volverte a tener en mi vida! Has sido uno de los seres que más he amado en mi vida".

El cantante finalizó agradeciéndole a su mascota por acompañarlo siempre.

Gracias por estos increíbles e inolvidables 17 años, te amo y te amaré toda la vida… todo el tiempo".

Vicente Fernández sale de terapia intensiva

Por otro lado, el último comunicado sobre el estado de salud del 'Charro de Huentitán' fue bastante favorable, pues tras casi tres meses hospitalizado, al fin logró salir de terapia intensiva y continuará su tratamiento en habitación.

Nos es grato notificarles que el señor Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva, en habitación hospitalaria, donde continuará su tratamiento y rehabilitación", explicaron.

Además, agregaron que hay mayor respuesta para la recuperación y ha mejorado su interacción con familiares, lo cual es una gran noticia para la salud del ídolo mexicano, quien ha tenido en vilo al medio artístico desde su caída en el rancho 'Los Tres Potrillos' y su hospitalización en Guadalajara, Jalisco.

