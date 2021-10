¿Se divorcia? De luto y con su esposo en la cárcel, desaparecida actriz de Televisa da grave noticia

Ciudad de México.- Circula una fuerte noticia sobre la actriz Yadhira Carrillo, quien abandonó las telenovelas de Televisa en 2008 y desapareció de la actuación para dedicarse a su familia y cuyo esposo, el abogado Juan Collado, está en la cárcel.

El youtuber Alejandro Zúñiga retomó lo publicado en la columna 'Alfombra Roja' de El Universal, donde cuestionan el por qué Yadhira ya no asistiría a visitar a su marido en el Reclusorio Oriente, luego de que seguido era captada ahí desde que fue encarcelado en 2019.

Ahora circulan rumores de que estarían separados. Como s recordará, la actriz de 49 años contrajo nupcias con el abogado en 2012 y fue detenido en el 2019 por diversos delitos.

También se especula que la actriz tendría problemas de salud, ya que en el pasado compartió que ha padecido depresión y que debido al estrés y angustia fue diagnosticada con el síndrome de Ménnière.

Yadhira mencionó que sufrió una crisis en el oído izquierdo que le hizo perder la capacidad de escuchar muchos tipos de sonidos.

Aunque también se dijo que no acudiría a visitarlo para que la prensa no la cuestione sobre el caso de Inés Gómez Mont, quien actualmente es buscada por la Interpol en 190 países, el periodista Gustavo Adolfo Infante aclaró la controversia.

El conductor aseguró que él mismo contactó a la protagonista de telenovelas como La Otra y Amarte es mi pecado para que le dijera si había abandonado o no a su marido.

Gustavo compartió que la actriz actualmente está pasando por un terrible momento familiar y que está devastada.

Le digo: '¿Cómo estás?' y me dice: 'Devastada, destrozada muy triste'. ¿Por qué? No se los puedo contar, me pidió que no lo contara pero es un asunto familiar muy fuerte que la tiene deshecha. Yadhira es una mujer muy sensible entonces desde aquí le mando un fuerte y respetuoso abrazo a ti y a toda tu familia".