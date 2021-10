Tras 14 años desaparecida de Televisa, filtran secreto de Angélica Rivera y 'hunden' a Peña Nieto

Ciudad de México.- La famosa actriz Angélica Rivera tiene más de 14 años alejada de las telenovelas de Televisa y del medio artístico tras haberse casado con Enrique Peña Nieto, de quien se divorció en 2019 luego de más de una década juntos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin embargo, siempre está dando mucho de qué hablar debido a que miles de televidentes esperan su regreso a los melodramas y también quieren que cuente todos los detalles de su separación del expresidente, pues se especula que este le fue infiel con su actual novia Tania Ruiz Eichelmann.

Durante la reciente transmisión del programa Suelta la sopa de nueva cuenta salió a flote el nombre de 'La Gaviota' ya que la actriz Chantal Andere se describió como una de las amigas más fieles, leales y cercanas a ella.

Al respecto, la conductora cubana Aylín Mujica también mencionó que ella es muy cercana a Angie e incluso filtró un fuerte secreto sobre ella.

La rubia destapó que Rivera sí estaba muy enamorada del político mexiquense pues muchos creían que su matrimonio había sido un contrato y aseguró que él la hizo sufrir.

Chantal lo dijo muy bien, es muy difícil criticar si no estuviste cerca. Ella me lo dijo a mi, 'Yo sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí' y lo que sigue sufriendo me imaginó", contó.