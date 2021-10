Tras dejar a Geraldine, Gabriel Soto celebra el cumpleaños de Irina Baeva en lujoso restaurante

Ciudad de México.- No cabe duda de que el inicio de la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva fue bastante polémico para la sociedad mexicana y es que, más allá de los 17 años de diferencia de edad, aún existen fuertes rumores de que la pareja comenzó su noviazgo cuando el galán de Televisa aún estaba junto con, su entonces esposas, Geraldine Bazán; esto pese a las declaraciones de la actriz rusa de que ya estaban separados.

Tras varios escándalos -y entre dimes y diretes de la prensa con Soto y Geraldine- la relación del actor con Baeva ha prosperado, por lo que cada que tiene oportunidad, el actor publica alguna fotografía de su novia, así como de lo mucho que la ama. Tal y como ocurrió el pasado miércoles, 27 de octubre, cuando el interprete de 'Úlises' en Amigas y Rivales, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram sobre la celebración del cumpleaños número 29 de la actriz.

Tal parece que, el festejo fue en un exclusivo restaurante donde estuvieron rodeados de amigos íntimos, en el lugar le obsequiaron un hermoso arreglo de flores en forma de corazón y un globo (ambos obsequios probablemente son de Soto). Por su parte, el actor le comentó:

Sin embargo, ésta no fue la única ocasión en la que el actor le dedicó su amor, de forma publica a la actriz, ya que, el pasado 25 de octubre, día del cumpleaños de Baeva, Soto le compartió un conmovedor mensaje para recordarle cuánto la ama.

¡Tú, mi mujer! Que todos los días me apoyas y estás a mi lado. Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños mi amor. Lo demás te lo digo en persona...