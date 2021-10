De TV Azteca a Televisa: Estos famosos estarán en nueva temporada de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y este lunes 4 de octubre por fin es el esperado regreso del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y hace unas horas se confirmaron los nombres de todos los participantes, de los cuales varios trabajaron para TV Azteca.

El periodista de espectáculos Álex Kaffie fue el primero en adelantar la lista de famosos de la segunda temporada y poco a poco en la transmisión del programa Hoy se han presentado a las nuevas parejas de baile. Así estarán conformadas.

Mariazel y Yurem Rojas, Ivonne Montero y Agustín Arana, Arantza Ruiz y Luis 'Potro' Caballero, Fernanda López y Rafael Basaldúa, Sugey Abrego y Silverio Rocchi, Vanessa Arias y Eduardo Rodríguez, Pía Sanz y Moisés Peñaloza.

Asimismo estarán en la pista Gabriela Carrillo y Alejandro Ávila, Romina Marcos y Josh Gutiérrez, Raquel Bigorra y Francisco Gattorno, Liliana Arriaga 'La Chupitos' y Hugo Alcántara 'El Indio Brayan'.

Llamó mucho la atención de los televidentes que varios de los concursantes trabajaron en la empresa del Ajusco anteriormente.

Bigorra formó parte de programas como Venga la Alegría e incluso es comadre de Daniel Bisogno aunque actualmente están distanciados. La joven Arantza Ruiz estuvo en el melodrama La bandida (2019) de TV Azteca.

'La Chupitos' había firmado un contrato con la televisora de Ricardo Salinas durante el 2020 y en estos meses formó parte de Venga la Alegría, Todos quieren fama, La Resolana, entre algunos otros.

Por su parte, Montero protagonizó la exitosa telenovela La Loba en 2010 y esta la hizo conseguir el estrellato a nivel nacional.

