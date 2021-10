Adiós Televisa: Tras veto de Chapoy, exconductora de 'VLA' renuncia en vivo a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial conductora Raquel Bigorra, quien habría terminado vetada de TV Azteca luego de estar en Venga la Alegría, 'renunció' en vivo al programa Hoy de Televisa por una fuerte razón.

Como se recordará, protagonizó un fuerte escándalo en 2019 que involucró a su entonces amigo, el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno y la titular Pati Chapoy, quienes la acusaron de vender notas sobre su vida personal, razón por la que la vetaron del programa.

Ambos terminaron enemistados pese a que fueron muy amigos por años, sin embargo, Bigorra ha contado su verdad y asegura que ella no vendió nada y toda esa guerra sucia en su contra fue una "cortina de humo" para ocultar la orientación sexual de Bisogno.

La famosa conductora empezó su carrera en Televisa, se fue al Ajusco en el 2010 y se integró al matutino Venga la Alegría, de donde salió en el 2014.

Según se dijo, Bigorra tenía contrato de exclusividad con TV Azteca hasta el 2020, sin embargo, desde el 2019 no se le veía en ningún programa de la empresa tras el escándalo mediático que protagonizó.

Este lunes, la conductora se integró oficialmente a la segunda temporada reality Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino Hoy en Televisa con el actor Francisco Gattorno como pareja para poder darle sabor cubano a su baile, sin embargo, le ganaron los nervios.

Antes de su presentación, Galilea Montijo llamó a la cubana ya que la veía extremadamente nerviosa: "Mi Raquel te veo muy nerviosa desde atrás, cuéntanos".

Fue ahí que por la presión, la cubana dijo que ya no volvería al matutino:

Yo mañana ya no me presento... yo ya le hubiera puesto 10 a todos... dije: ¡qué padre no se les olvidó, ay cómo bailan, ay la cargó' y a los jueces no... pero nos rifamos", dijo, aunque después cambió de opinión.

"Los nervios no son para mí, no hay competencia aquí para mí", dijo Gattorno, mientras Bigorra decía nerviosa: "No te creas, me siento presionada de que creen que va a salir el uaaa y no".

Aunque la 'renuncia' de Bigorra fue en tono de broma y producto de los nervios, este martes, los mismos nervios los traicionaron pues tras llegar a la pista de baile, la pareja de cubanos decepcionó terriblemente a la juez, Lolita Cortés.

La implacable crítica les dio la peor calificación del día: Solo un punto, sumando al final solo 15, siendo la peor pareja del reality hasta ahora en la tabla, pues son los que menos puntos obtuvieron.

La 'juez de hierro' los destrozó, pese a que tenían todas las expectativas de dar un increíble show lleno de sabor cubano. ¿Será que podrían ser eliminados próximamente? Queda esperar para ver si mejoran sus ensayos o si Lolita Cortés los sigue haciendo pedazos en la pista.

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando, Twitter @programa_hoy