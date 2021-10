Tras pleito con Legarreta y 5 años desaparecida, actriz de Televisa vuelve y tunde a famosa de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante, actriz y conductora Sherlyn González, quien desapareció de las telenovelas de Televisa por 5 años y en el 2020 habló pestes de Andrea Legarreta, nuevamente está metida en la polémica pues hace algunas horas reapareció ante la prensa y se lanzó contra una famosa integrante del programa Hoy.

El año pasado la artista nacida en Guadalajara, Jalisco, se integró al elenco del matutino de Las Estrellas con su propia sección en donde platicaba sobre la maternidad, pues anunció que se convertiría en madre soltera. Durante todos los viernes, Sher presentaba tips de mamá, sin embargo, fue despedida de forma repentina.

En el mes de octubre el polémico brujo Jorge Clarividente se presentó ante los medios de comunicación y mostró varios audios donde la estrella juvenil y ahora mamá soltera insulta y destroza a la esposa de Erik Rubín. Incluso, la tapatía amenazó a Andrea con sacarla de la empresa si no la trataba bien.

Lo que quería decir es lo perra que se porta Andrea Legarreta, te juro que no tengo ni idea de qué le hice... pinc... vieja loca", mencionaba Sherlyn.

Sin embargo, el nuevo pleito que ahora tiene Sherlyn no es con 'La Legarreta' sino con la especialista en espectáculos, Shanik Berman.

Resulta que en días pasados la actriz de ¿Qué le pasa a mi familia?, telenovela que marcó su regreso a la actuación tras un lustro de ausencia, informó que su cachorrita había lastimado al pequeño André mientras jugaba con él y la periodista se le fue encima y afirmó que "el perro casi le saca el ojo al bebé"

El perro de Sherlyn le mordió la cara a su bebé André le mordió la cara a su bebé André, cerca del ojo, casi se lo saca y Sherlyn le pide a su bebé que tenga más cuidado con el perro, ¿no debería ser ella quien tendría que cuidar al bebé y al perrito?, o sea digo yo", dijo la colaboradora de Hoy.

Sin embargo, Sherlyn asegura que las cosas no pasaron como las contó Berman y por ello le exigió que no invente sobre su vida.

Creo que la gente habla a partir de la ignorancia regularmente, y me imagino que muchas de las que opinan no son mamás, y de pronto veían otras y ‘¡el perro!, ¡casi le saca el ojo!’, y yo decía ‘la vida de André y la mía es pública, está al alcance de todo el mundo, ¡jamás pasó eso!’, eso lo dijo específicamente Shanik, me parece como súper irresponsable".

Además, invitó a las otras mamás que las siguen en redes sociales para no destruirse entre ellas mismas: "Puras cosas sacadas de contexto, muy absurdas, muy estúpidas, y por eso decidí poner un alto porque las redes están llenas de mamás perfectas, de las que no existen, entonces, seamos mamás más normales y dejemos de hatearnos entre nosotras, si la lección es… asumo, asumo que, ante los ojos de otros, quizás no soy la mamá perfecta, perfectamente lo asumo y me encanta ser una mamá imperfecta y me encanta ser una mamá en formación porque estoy aprendiendo".

