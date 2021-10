Paola Rojas se luce con coqueto 'outfit' desde Televisa y aparece muy abrazada a Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mañana a mañana la reconocida periodista Paola Rojas logra hipnotizar a todos los televidentes de Televisa con los espectaculares 'looks' que modela y este jueves 7 de octubre no fue la excepción, pero no solo llamó la atención porque lucía guapísima sino también porque apareció al lado de Carlos Rivera.

Resulta que la mañana de esta mañana parte del equipo del reality ¿Quién es la máscara? la visitó en el foro de su noticiero matutino Al Aire con Paola Rojas para hablar de la reciente nominación al Emmy que tienen.

Como se sabe la guapísima exesposa de 'Zague' apenas el pasado 2020 reveló que forma parte del exitoso programa dominical, pero no como conductora ni investigadora sino prestando su voz para narrar el programa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Rojas compartió una fotografía en la que aparece posando desde el set de su noticiero mientras a lado tiene a Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Adrián Uribe y el productor Miguel Ángel Fox.

En esta ocasión Paola deleitó a la audiencia del canal de Las Estrellas luciendo un coqueto jumpsuit de color blanco que permitió ver su tremenda delgadez, además de que llevó el cabello peinado con ondas y tacones blancos.

Los fieles admiradores y fans de la conductora de inmediato reaccionaron a su publicación y la llenaron con más de siete mil Likes además de que no han dejado de elogiarla por lucir así de guapa a sus 44 años.

