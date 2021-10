Golpe a TV Azteca: Tras pleito con Chapoy, Gustavo Adolfo Infante confirma que llega a Televisa

Ciudad de México.- Tras ser captado en Televisa, Gustavo Adolfo Infante rompe el silencio y aclara si se une a las filas de esa televisora o si se queda en Imagen Televisión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El conductor, quien participa en De Primera Mano, el matutino Sale el Sol y El minuto que cambió mi destino, aclara los rumores y revela porqué estuvo en los pasillos de Televisa y si es verdad que se va a la televisora de San Ángel.

Voy a mostrar una fotografía de las de ayer y ustedes ya deciden si fui o no fui", dijo mientras mostraba al aire la fotografía.

El periodista de espectáculos luego confirmó que sí estuvo en Televisa y no tiene ningún problema en acudir, pues se divirtió en grande en el program 'La Cantina del Tunco.

Fíjate que tengo muchos amigos en Televisa y otras televisoras como TV Azteca . Tengo amigos en Grupo Imagen, en todos lados y uno de mis amigos es Israel Jaitovich y él es el director de comedia de Televisa Networks, de todos los programas que salen pero no son de televisión abierta como Distrito Comedia. Entonces me invitó a la 'Cantina del Tunco'".

Gustavo mencionó que para grabar el programa estaban 'El Perro Guarumo', 'Rosa Concha', Carlos Eduardo Rico, entre muchos comediantes más.

Además, reveló que él está encantado de volver a pisar la televisora si se lo pide Israel Jaitovich., haciéndole el 'feo' a TV Azteca, televisora en la que no habría estado en años pues la jefa de espectáculos es Pati Chapoy, con quien no tiene una buena relación.

Hubo varios concursos y gané. No actué, solo concursé. está chistoso el programa pero cuando me invita Jaitovich con mucho gusto estoy ahí con él".

Como se recordará, el conductor ya había estado en Televisa hace unas semanas, pues visitó el programa Más Noche, donde dejó en shock con fuertes confesiones, sobre todo con una que soltó de la titular de Ventaneando.

Trabajé 6 años con la señora Chapoy pero a ella no le gusta la competencia y cuando empiezo a hacer programas similares me empieza a atacar y como yo tengo el hocico muy grande, le empiezo a responder y pues a ella no le gustó", dijo.