Paola Rojas acepta que ganó varios kilos por el confinamiento: "Bienvenidos, acomódense bonito"

Ciudad de México.- Paola Rojas se ha sincerado sobre el impacto que sufrió su cuerpo a raíz del confinamiento por la pandemia de coronavirus. Al abandonar sus sesiones de ejercicio, la periodista vio reflejados las consecuencias en su apariencia.

La conductora de Netas Divinas contó que el cambio en su físico se dio de manera gradual, sobre todo, en el peso, el cual aumentó luego de dejar de ejercitarse con regularidad.

Al verse en el espejo, la titular de Al Aire se decidió a despedir los kilos de más que había ganado. No obstante, después de meditarlo aceptó la nueva forma de su cuerpo.

Me entró a ese rollo de 'vámonos de aquí, no se quedan conmigo'. Quería perder esos kilos y sabes qué, después dije: 'A ver, ¿de verdad?' Me vi al espejo y de entrada descubrí que había ganado una talla acá, pero mi cara se veía más sana. Pues sí se rellenó un poquito todo, y sí ya tengo más cachetito y más caderita".

Rojas agradeció que en la actualidad haya una representación más variada de los cientos de tipos de siluetas que existen, de modo que las caderas ahora son aceptadas. Por ello, optó por no estresarse por su peso.

Hay tanto que procesar con esta pandemia que yo no quiero que esos kilos se conviertan en una fuente de estrés, o sea, bienvenidos, acomódense bonito [...] La ropa que ya no me queda, pues ya no me queda… y ya, abracé mi nueva talla y punto".