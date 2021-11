Tras dar el último adiós a su hijo, padre de Octavio Ocaña duda de la Fgjem; pedirá ayuda a AMLO

Ciudad de México.- Octavio Pérez, padre del actor de Vecinos, Octavio Ocaña, indicó que le pedirá ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que intervengan a las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem).

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y es que Pérez afirma que no cree en los resultados que arrojó la institución, por lo que quieres que AMLO interceda, con el fin de que no quede impune todo lo acontecido, mismo que ha dejado muchas interrogantes.

Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el Presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye, porque nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, por que eso fue una barbaridad lo que hicieron", mencionó.

Tras darle la cristiana sepultura en su natal Tabasco, el padre del intérprete de 'Benito Rivers', indicó que buscará que se haga justicia, al estar en desacuerdo con los resultados de las indagatorias.

Esto es un ciclo, se acaba esto e iniciamos luego las investigaciones; yo primero hago mi trabajo como padre, que quiero a mi hijo, que descanse en paz, y de ahí yo me encargo de que esto no quede impune", indicó.

Y es que la Fiscalía afirma que el joven histrión perdió la vida a causa de un disparo que "él mismo se dio por error", al intentar escapar de las autoridades, además de que dio positivo a a alcohol y a tetrahidrocannabinol (marihuana).

No me voy a quedar parado, para que lo sepan esa gente, parado no me pienso quedar, esto no se acaba aquí, esto inicia aquí”, puntualizó.