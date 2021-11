¿Desconectan a Carmen Salinas? Tras ser dada por muerta, su hija da fuerte noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber sido hospitalizada el pasado 10 de noviembre luego de sufrir una hemorragia cerebral y permanecer en coma, la familia de la primera actriz de Televisa Carmen Salinas aclara rumores sobre su estado de salud.

Aunque se dijo que el pronóstico no era alentador y ya no se esperaba que la productora de Aventurera despertara de su coma, además de que tendría "daños irreversibles", su familia asegura que sigue con mucha fe y esperan un milagro.

Debido a que la sobrina de la primera actriz manifestó que ya se le dificultará estar presente en el hospital por su trabajo, María Eugenia, hija de Carmelita, aseguró en entrevista para el programa Hoy que por su parte, ella seguirá día y noche en ese lugar.

"Yo sé que tiene que continuar la vida de todos, pero yo por ejemplo ahorita no pienso abrir mi restaurante hasta que me organice y ver quien me ayude, porque yo tengo que estar al pendiente de mi mamá. Mi sobrina tiene que trabajar y todos tienen que trabajar, pero estamos todos al pendiente, yo principalmente, y los que puedan estar", dijo.

Por su parte, luego de que surgieran rumores que apuntaban a que la familia estaba pelando porque supuestamente estaban en dos bandos: desconectarla o mantenerla con vida, el reportero Sebastián Reséndiz informó lo que le dijo la hija de 'La Corcholata'.

Indicó que María Eugenia le pidió informar que no existe ninguna diferencia entre sus familiares por las decisiones que se han tomado en torno a la salud de la artista de 82 años.

Hizo énfasis en que la familia de Carmen Salinas no está dividida, no hay hasta ahorita ningún tipo de rencilla, porque también algunos medios comentaron que quizá una parte de la familia ya había comentado la posibilidad o la alternativa de desconectar a Carmen, otra parte no estaba de acuerdo, hasta este momento esto es falso, no hay ninguna posibilidad que la familia en este momento tome la decisión de desconectar a Carmen Salinas, ellos continúan esperando que Carmen despierte", dijo.

De la misma forma, trascendió que los doctores encargados de la salud de Salinas ya comentaron con los familiares los escenarios que pueden ocurrir si la primera actriz despierta del coma.

Los médicos ya les han ofrecido un abanico de posibilidades (...) sobre todo qué secuelas presentaría en su cuerpo", dijo el reportero de 'Hoy'.

Finalmente, Sebastián Reséndiz también agregó que María Eugenia Plascencia Salinas solicitó informar que su famosa madre no ha recibido los Santos Óleos luego de que un sacerdote estuviera en el hospital.

Nos comentaba que el sacerdote que visitó a Carmelita hace unos días solamente vino para rezar por su salud, negó la posibilidad de que este sacerdote le haya brindado los Santos Óleos, como se había comentado en algunos medios de comunicación".

Por otra parte, la familia también publicó un comunicado oficial sobre la salud de la primera actriz, en el que negaron que haya fallecido como ha circulado en varios portales.

Hasta el momento ella se mantiene en estado de coma natural. Desmentimos cualquier información acerca de su fallecimiento y les hacemos saber que la familia ni seres queridos estamos pidiendo dinero por ninguna vía".

