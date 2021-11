¡Otro escándalo en el regional mexicano! Lalo Mora 'toquetea' a otra fan; redes reaccionan

Ciudad de México.- El cantante Lalo Mora vuelve a protagonizar un escándalo relacionado con la falta de respeto hacia las fanáticas que acuden a sus presentaciones.

Luego de que se enredara en una polémica tras tocar el seno de una seguidora, el 'rey de mil coronas' vuelve a estar en medio del ojo del huracán.

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que el cantante de 74 años de edad correspondió a los coqueteos de una seguidora que subió al escenario y comenzó a insinuársele.

A través del clip que se puede ver cómo el intérprete de Eslabón por eslabón responde al sensual baile de una mujer del público que realiza acalorado baile por lo que las manos del artista terminan arropando el cuerpo de la fan.

Cabe destacar que no es la primera vez que el cantante originario de Monterrey, Nuevo León hace este tipo de dinámicas con las mujeres de su público pues, en cada uno de sus shows acostumbra a besar en la boca a quienes se acercan para pedir una foto.

Pese a todo, algunos usuarios destacaron que las mujeres que se acercan a Lalo Mora, también "buscan" que les haga algo, pues sus comportamientos no serían tan apropiados.

Una fanática se le recuesta nuevamente querrán decir...no es por nada pero acá no hay nada que criticarle al tipo".

Si ella no quisiera no se sube pero ella está bien contenta. El señor no está tocando, él está haciendo lo que le permiten hacer", se lee.