"Cerdo pervertido": Televisa quita veto a actor y exhibe romances gay de conductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor y exconductor del programa Hoy, quien tiene fuerte pleito con Andrea Legarreta y estuvo vetado de Televisa, regresa a la empresa y arremete contra varios famosos: Laura Bozzo, Pepillo Origel y hasta Diana Golden.

Se trata de Alfredo Adame, quien regresó a la televisora de San Ángel y fue abordado por reporteros para ver qué estaba haciendo actualmente luego de que estuviera en importantes telenovelas de la empresa hace varios años.

Yo ayudé a construir esta gran empresa con rating, con dinero, con ingresos, con todo... mucho trabajo para que me hagan el feo. Peor bueno, lo pasado ya pasado. Ahorita vengo a grabar al programa de Israel Jaitovich", dijo.

Durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, el actor y conductor manifestó su descontento al conocer la situación legal actual de la presentadora peruana Laura Bozzo luego de enterarse que ya arregló su problema con autoridades.

Si es cierto eso que le dieron un amparo y todo el rollo, entonces yo dejaría entonces de creer en la justicia, ¡imagínate! A una persona que dijo que México era un pu... país de mier... y que los mexicanos éramos unos pend... y que trajo a gente peruana a trabajar sin visa de trabajo, supliendo a técnicos mexicanos, y que cometió fraude fiscal y la venta de un inmueble ilegalmente, que se la perdonen", manifestó molesto.

Previo a esto, Adame recordó que tiene una denuncia pendiente contra Bozzo.

Acuérdense que viene, yo ya tengo integrada la carpeta del tráfico y trata de personas con los empleados peruanos que trajo y que no pagaron impuestos, que no se regularizaron, que no tenían visa de trabajo y trabajaron aquí y ellos les quitaban el 80 por ciento".

De la misma manera, Alfredo despotricó contra Laura al recordar que la recompensa de 100 mil pesos por saber el paradero de la abogada no pudo ser cobrada.

La gente la agarró de botaneo, me dijeron 'está en el museo de las momias de Guanajuato', ahí la fui a buscar a las momias de Guanajuato y sí había una güera igualita, con peluca igualita, pero no era, y luego la fui a buscar a las coladeras de Iztapalapa, tampoco la encontré, a mi se me hace que estaba escondida con su psicóloga pitera, con Estelita, con la experta y psicóloga pitera Estelita que es tan buena psicóloga y cómplice, yo creo que estaba escondida ahí", comentó.

Finalmente, el actor afirmó que si Laura busca regresar a la televisión, él inmediatamente interpondrá la denuncia en su contra.

Eso lo veremos, yo lo dije, en el momento en que aparezca, aparezco yo con mi carpeta y todo el rollo que investigué del tráfico y trata de personas y también tiene pendiente la de la puñalada con Cristian Zuárez, que por cierto el muy cobarde primero no dijo nada, y luego se me dejó ir a la yugular, y luego el muy cobarde no apareció y ya no me demandó… ¿por qué?, porque era el cómplice en el tráfico y trata de personas".

Posteriormente, el exconductor del programa Hoy, quien aseguró que fue vetado de Televisa por culpa de Andrea Legarreta, arremetió contra el conductor Pepillo Origel luego de que le mencionaran su nombre.

Pepillo Origel es un jo... cochino y pervertido, más sucio que cualquier persona... eso es Pepillo Origel. Es un cerdo, un marrano. A mí me ha hecho 20 mil cosas y le he cachado 20 mil cosas. Pregúntenle de tres novios que se le han muerto por SIDA".

Adame sugirió que el exconductor de Ventaneando y colaborador del Programa Hoy tendría esa grave enfermedad.

El que más me duele es Roberto, el que era su amante y luego lo corrió de la peor manera inventándole mentiras y lo boletinó (...) Si a ti se te mueren tres novios de SIDA, ¿qué crees que pueda estar pasando? Yo le hice el reto, que se haga un examen", dijo Adame.

Finalmente, mencionó que demandaría de nueva cuenta a su exesposa Diana Golden por presuntamente "fumar marihuana" frente a sus perros, por lo que les dijo que pronto sabrían de él.

