Tras 30 años en Televisa y romance gay, polémica conductora traiciona a Fernando Colunga

Ciudad de México.- Tras salir del clóset, una conductora de Televisa revela un impactante secreto sobre el querido galán de telenovelas Fernando Colunga, quien durante casi 30 años fue uno de los actores más cotizados de la pantalla chica.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, el actor firmó contrato con Telemundo el año pasado luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa en 2019 y tras 4 años alejado de la televisión, sin embargo, llegó la pandemia y no apareció en otro proyecto.

Aunque meses más tarde se dijo que había sido elegido para personificar a Malverde en la serie Malverde: El santo patrón en Telemundo, en febrero de este año se confirmó que quedó fuera y su papel se lo daban a Pedro Fernández.

Yolanda Andrade, quien actualmente conduce el programa Montse & Joe y es abiertamente lesbiana (tuvo romances con famosas como Lorena Meritano, Montserrat Oliver y hasta asegura que con Verónica Castro), fue quien rompió el silencio en torno al proyecto y lo que verdaderamente pasó.

La conductora sinaloense, quien es fiel creyente de Malverde, dio una declaración que dejó a todos en shock, pues afirmó que el santo no quería que Fernando Colunga lo interpretara en su bioserie.

Cuando estaba pasando todo lo de Colunga yo estaba comiendo con Mónica Noguera y Jorge Campos y entonces les dije 'saben qué, él (Fernando Colunga) no va a ser'. Y se empezaron a reír. 'No, es que no va a ser porque, él (Malverde) no quiere'", dijo Yolanda en entrevista con Maxine Woodside.