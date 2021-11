Chapoy la vetó: Tras renunciar a Televisa y amorío con productor, actriz deja en shock a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse el polémico romance entre una famosa actriz que lleva años desaparecida de las telenovelas en Televisa y un productor, la propia artista revela en exclusiva si está o no esperando un bebé.

Se trata de la actriz y cantante Maite Perroni, quien hace unas semanas confirmó que tiene un romance con el exproductor de Televisa Andrés Tovar, quien actualmente está en Imagen Televisión produciendo Sale el Sol.

Luego de haber sido relacionados sentimentalmente hace unos meses tras confirmarse el divorcio entre Tovar y la actriz y protagonista de Los ricos también lloran, Claudia Martin, rápidamente surgió la versión de que la exRBD era la tercera en discordia.

Aunque confirmaron la relación, lo que no se sabía hasta ahora era si en realidad estaba embarazada de Tovar a pocas semanas de hacer público su romance.

Como se recordará, en 2017 Maite tuvo su última participación en Televisa en la telenovela Papá a toda madre y renunció a su exclusividad un año antes.

Hace unos meses, Maite tuvo un polémico 'encontronazo' con Pati Chapoy luego de negarle una entrevista a TV Azteca en una alfombra roja. Pati enfureció contra la actriz y la llamó "mam..." al aire en Ventaneando.

Por esto se decía que había quedado vetada de la televisora del Ajusco, sin embargo, sorprendieron en la emisión de este miércoles al presentar una entrevista de Maite.

Finalmente, Maite sí habló para 'Ventaneando' porque corrió la información que esperaba un bebé de su nueva pareja, un productor de allá (la competencia)", dijo Pati, sorprendida porque les dio la entrevista.

Y esque durante su llegada a un evento de belleza en la Ciudad de México, Maite Perroni fue abordada por la prensa, incluidos los micrófonos de Ventaneando, para hablar sobre este tema y sin dudarlo, la artista negó tajantemente esta información.

Es una noticia que el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes porque es una bendición, y cuando eso suceda yo voy a estar más feliz de poder decirlo, pero creo que es una vez más una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad, y bueno, a esto nos dedicamos y estamos expuestos todo el tiempo, pero no, no, no es así, cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz", explicó.

De la misma manera, la protagonista de melodramas como Rebelde, Triunfo del amor, Cuidado con el ángel, Cachito de cielo y La gata, negó haber vendido la exclusiva de su supuesto embarazo a una revista: "No, no, véanla y ya va a ver que no es así".

Al ser interrogada sobre cómo se siente en este momento en su relación con Tovar, la protagonista de series y telenovelas confesó:

Me siento muy feliz, estoy muy contenta, la verdad es que estoy muy realizada y creo que eso es lo más importante, cuando uno vive en congruencia y se manifiesta como tal, creo que no puede ser diferente, creo que el corazón y el alma se acomodan cuando las cosas son desde el mismo lugar".

Finalmente, la ex RBD desestimó las críticas de sus detractores y aseguró estar mejor que nunca en su vida personal y profesional.

La verdad es que en todo este tiempo algo que ha sido muy es que regreso a mi origen, regreso a mi base, a mi punto de partida que es mi familia, que es lo más importante, y algo que creo que para todos funciona cuando nos vemos en una situación así, es recordar que lo que diga el otro no determina realmente quién eres, tú sabes quién eres, tú sabes cómo haces las cosas, y tienes que tener esa fe y esa confianza en ti, lo que diga el otro habla más de él que de ti, entonces en ese lugar me manifiesto, en ese lugar estoy y me siento muy bien, muy afortunada y muy feliz", remató.

