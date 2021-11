Tras veto de TV Azteca y bajar 18 kilos, actriz de Televisa da dura noticia; acabó en el psiquiatra

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien estuvo durante 18 años en TV Azteca y se unió a Televisa, donde ha participado en Como dice el dicho, revela que ha perdido 18 kilos luego de ser diagnosticada con una complicada enfermedad.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, la exalumna de La Academia, Antonia Salazar mejor conocida como 'Toñita', quien hace unos meses reveló está vetada del Ajusco, confesó que padece hipotiroidismo y dejó a todos con la boca abierta.

'La Negra de Oro' compartió su experiencia, contando que este trastorno surge cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea.

Desde hace siete años tengo hipotiroidismo y hacer ejercicio fue más por salud que por belleza, ya que, en una semana puedes subir de 5kg o más si no te cuidas. En 2019 el endocrinólogo me mandó con el psiquiatra pues dijo que estaba obsesionada y ahí comenzó todo...", dijo.

Esto no era todo, pues también fue diagnosticada con ansiedad y depresión. Lo medicamentos que le recetaron la hicieron subir de peso y pese a que se ponía a dieta y hacía ejercicio, no podía bajar.

Me detectaron trastorno mixto de ansiedad y depresión, los medicamentos pesados hacían estragos en mí, comencé a subir de peso y a pesar de hacer ejercicio y dieta solo bajaba 200 gramos al mes; me deprimí más y dejé de hacer ejercicio. En mayo 2021 me aplique y el doctor Ulises Cuellar llevó mi control de peso", explicó.