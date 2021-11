¿Sale Galilea Montijo? Productora de 'Hoy' confirma al elenco del 2022 y cambios en Televisa

Ciudad de México.- La productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez Doria, habló de los cambios que vienen para el matutino de Televisa y quiénes estarán en el elenco para el 2022, además de que Galilea Montijo también habló de su salida.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En una transmisión que publicaron a través de historias de Instagram, la hermana de Magda Rodríguez, Andrea Escalona y Galilea aclararon varios rumores que han circulado en las últimas semanas sobre el matutino ahora que viene el cierre del año.

Escalona, Andrea Rodríguez y Galilea Montijo

¿Cambiará la producción? ¿Habrá despidos? ¿Galilea Montijo se va de México y renuncia al programa? Andrea Rodríguez rompió el silencio, no sin antes anunciar que en los próximos días viene una presentación en Las Estrellas Bailan en Hoy que nadie creía posible.

Posteriormente, la tapatía, quien estaba enseguida de las dos Andreas, fue la primera en hablar, siendo apoyada por la productora.

Fue ahí que Montijo de una vez por todas dijo la verdad y puso fin a los rumores que aseguran renunció por motivos de salud, otros que dicen huirá de México por el caso de Inés Gómez Mont o hasta que no había llegado a un acuerdo con altos mandos.

Dicen que me voy del programa, no es cierto, me he ido 58 veces (según la prensa). Las veces que me he ido lo saben ustedes, han sido por trabajo o por salud, pero también siempre lo he dicho. Si el día de mañana, porque también los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles... ¿cuál sería el secreto?", dijo Gali.