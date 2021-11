Tras olvidarse de Larry Ramos, Ninel Conde vuelve a ver a su hijo; Giovanni Medina exhibe todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes 23 de noviembre la actriz y cantante mexicana Ninel Conde por fin pudo cumplir lo que tanto anhelaba pues luego de no ver a su hijo Emmanuel físicamente desde hace más de 1 año, por fin se pudo reencontrar con él.

La expareja de la famosa Giovanni Medina apareció como invitado en el foro del programa Sale el Sol de Imagen TV para contar todos los detalles de cómo ocurrió la reunión y aseguró que esta se pudo lograr gracias a que él hizo todo para beneficiar a su hijo.

Estoy presente, de hecho te puedo decir que hice todo lo que estuvo en mis manos para que se llevara a cabo porque de otra manera hubiera sido complicado, interactué, medio jugué, medio tomé interés en el juguetito", explicó.

Luego de que Ninel detallara frente a la prensa que su relación con Larry Ramos está terminada y ya no quiere saber nada más de él, Medina accedió a que ella acudiera a su domicilio para convivir con Emmanuel.

Según contó el empresario, el niño estuvo inquieto porque tenía otros planes para esa tarde y no contemplaba estar con su madre, quien llegó a su casa con regalos.

Coincidió que ayer tenía y digo tenía porque no llegamos, la fiesta de su mejor amigo, el cumpleaños de su mejor amigo, entonces invitaron con motivo de la pandemia como a 5 nada más, entonces él estaba mentalmente también en la fiesta (preguntando) 'papá ¿y la fiesta?'", dijo.

Sin embargo, Giovanni no perdió la oportunidad de atacar al 'Bombón Asesino' señalando que ha sido una madre muy ausente y por ende su hijo no resintió dejar de verla por todo este tiempo: "Perdón que lo diga, tampoco fue nunca una presencia… a mi gusto no fue una figura presente entonces difícilmente extrañas lo que nunca tuviste".

Durante la plática, el hombre declaró que Ninel no se podrá tomar fotos con el niño "por su seguridad" y también dijo que él no está en contra de que encuentre una nueva pareja, pero que le gustaría que ahora sí se fije bien y no se meta con alguien como Larry, quien está prófugo de la justicia y acusado de fraudes millonarios en Estados Unidos.

