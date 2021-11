Bomba en TV Azteca: Tras destrozarla, 'Ventaneando' le da dura noticia a Ninel Conde y deja en shock

Ciudad de México.- Hace algunas horas el programa Ventaneando filtró una inesperada noticia para la actriz y cantante Ninel Conde que vendría a cambiar su vida por completo luego de un año de intensas polémicas y escándalos.

En varias ocasiones la llamada 'Bombón Asesino' ha sido duramente criticada en el vespertino de TV Azteca por todo lo que vivió con Larry Ramos, quien fue su último esposo y comenzó a huir de la justicia en Estados Unidos desde hace unos meses. Incluso en una ocasión Daniel Bisogno la acusó de ser cómplice de su escape.

El pasado fin de semana la originaria de Toluca, Estado de México, fue abordada por los reporteros en su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México y durante la plática les confesó que ya no quería saber nada de su última pareja.

No mi amor, no me toques esa canción, mira la verdad es que ese tema ya está cerrado y no tengo nada más qué decir", declaró la artista de 45 años.