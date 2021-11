Adiós TV Azteca: Tras dejar 'Hoy', corren a conductor de 'VLA' y confirma trabajo ¿en Televisa?

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy, quien tras su paso por Televisa, Univisión y Estrella TV se unió al elenco de Venga la Alegría en TV Azteca, matutino del que fue 'despedido' este viernes.



Se trata del polémico William Valdés, quien este viernes fue el eliminado del reality de canto ¡Quiero Cantar! semanas después de que regresara a la competencia pues como se recordará, él mismo renunció en vivo hace varios meses.

Tras su interpretación de, el cubano y el chef Mariano Sandoval eran los dos sentenciados, pero finalmente a William le tocó salir tras obtener la menor cantidad de puntos: 41.

Conmovido por el apoyo de sus compañeros, Valdés mencionó: Gracias a todo el público pues después de cada presentación buena y mala, han estado apoyándome. Todo pasa por algo en la vida. Yo entré a 'Quiero cantar' y fue mi reafirmación de lo que me gusta y me apasiona hacer: cantar, y no lo voy a dejar de hacer. Estar con ese grupo de críticos que son unos profesionales".