Se queda ciega y bajó 15 kilos: Suplican hallar a protagonista de Televisa tras 12 años desaparecida

Ciudad de México.- Una actriz de Televisa suplica encontrar a una querida protagonista de telenovelas que lleva 12 años desaparecida del ojo público, pues se retiró luego de su último melodrama en la empresa: En nombre del amor.

Se trata de Allisson Lozz, quien debutó en el programa Código F.A.M.A. y estuvo en melodramas de Televisa como Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Rebelde, Al diablo con los guapos y Las tontas no van al cielo.

En su último protagónico, En nombre del amor, estelarizó junto a Sebastián Zurita y Altair Jarabo, quien era la villana. En 2009, decidió alejarse del medio para dedicarse a su familia y a la religión.

Desde entonces, la actriz de 29 años se dedica a la venta de cosméticos y productos de belleza en una empresa internacional en Estados Unidos, donde asegura gana mucho más dinero que en la televisión.

Luego de un radical cambio de imagen, ya que bajó 15 kilos tras subir de peso por su hipotiroidismo, Allisson ya ha exhibido públicamente a Televisa en sus redes, pues asegura que casi no ganaba dinero, contrario a lo que muchos puedan pensar.

Incluso, reveló que varios de sus amigos trataban de aparentar que tenían mucho cuando apenas y podían pagar su renta y vivían al día. Por esto asegura que no extraña la fama.

Como se recordará, hace unos meses informaron en el programa Hoy que la actriz estaba perdiendo la vista luego de que doctores le informaran que probablemente a los 30 años quedaría completamente ciega.

Y esque Lozz visitó a un oftalmólogo para realizarse una cirugía con láser para corregir su mala visión, pero médicos en México y en Estados Unidos le informaron que no era candidata para el procedimiento, pues su córnea estaba "muy mal".

Tengo mi iPhone y es el plus pero aún así ya mis ojitos no me dan. Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más", mencionó entonces.