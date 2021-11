Carmen Salinas queda fuera de novela en Televisa y familia confirma inesperada noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la familia de la primera actriz de Televisa Carmen Salinas compartió el último parte médico sobre la salud de la diva mexicana, quien ya tiene poco más de dos semanas hospitalizada tras caer en coma por una hemorragia cerebral.

Su nieta Carmen Plascencia habló con diversos medios de comunicación, incluido el programa Hoy, y aquí confirmó que la hemorragia va cediendo favorablemente, pero que pasará mucho tiempo para que se note un mejoramiento significativo en la también cantante.

Va bajando poco a poco, en la última tomografía que le realizaron eso se vio y eso es bueno, hay que esperar, pero está estable", dijo la nieta de doña Carmelita.

La joven también explicó que no hay una fecha exacta para saber si la productora de Aventurera despertara del coma: "No hay fecha, antes decían 15 días, ahora 30 y así, se podrá ver todo hasta que la hemorragia ya no esté, y para eso, no se sabe el tiempo".

Asimismo, ayer jueves 25 de noviembre se hizo oficial que doña Carmelita ya no forma parte del melodrama Mi fortuna es amarte pues la actriz María Rojo tuvo su primer llamado y ya grabó sus primeras escenas en la producción liderada por Nicandro Díaz.

En entrevista exclusiva con el programa matutino de Las Estrellas, María aseguró que no defraudará a Salinas al dar vida a su personaje de 'Doña Magos' y prometió hacer un trabajo impecable, tal como lo estaba haciendo la primera actriz.

Estoy muy gradecida con Nicandro... sí duele (que Carmen no esté) pero ahorita vamos a esperar que ella luche, que luche por su vida que es lo que cuenta... no le voy a fallar a Carmen, somos compañeras", explicó.

Por su parte, el productor de la telenovela mencionó que la situación "es desafortunada" y que quisiera no estar pasando por esto, pero resaltó que tuvo que implementar el plan para sacar a flote su proyecto.

