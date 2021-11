¿Teibolera y romance con narco? Galilea Montijo rompe el silencio en Televisa ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A las afueras de Televisa, Galilea Montijo reacciona a las declaraciones que han circulado este viernes, mismas que la relacionan con un narcotraficante, y rompe en llanto frente a la prensa.

Y esque de acuerdo con el canal de YouTube 'Sin Embargo al Aire', el libro Emma y otras señoras del narco de Anabel Hernández, que aún no sale a la venta, señala a la conductora del programa Hoy por haber tenido una presunta relación amorosa con Marcos Arturo Beltrán Leyva 'El Barbas'.

La periodista, quien se enfoca en temas de seguridad y narcotráfico, afirma que la tapatía incluso ayudó al líder del Cártel de los Beltrán Leyva cuando este estaba en prisión. Como se recordará, fue abatido en el 2009 durante un enfrentamiento con la Marina.

El libro también relaciona a la actriz Issabella Camil y a Sergio Mayer con otro miembro del Cártel de los Beltrán Leyva, 'La Barbie', además de dar nombres de otras personalidades.

En su encuentro con la prensa a las afueras de la empresa de San Ángel, Galilea Montijo rompió el silencio y aclaró todo sobre este fuerte rumor que está acaparando titulares.

Qué tristeza que después de tantos años trabajando, ustedes me conocen, siempre salgo a dar la cara, el público sabe que yo he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores... viene de un canal de YouTube. El libro no ha salido, pro el día que salga ya tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que debería ser más severa la ley sobre la difamación".

La presentadora habló de los rumores que le han inventado durante su carrera y se sinceró revelando que hasta le han cancelado proyectos y campañas por esta información falsa.

Me han metido relaciones desde presidentes y han sido calumnias. Siempre los he dejado pasar porque es chisme, no estaba casada, no tenía un hijo... pero ahora sí tengo a quien cuidar. Sí creo que se debería legislar más severamente porque afecta no solo a la empresa a la que trabajo o al programa, me afectan a mí y a mi familia. Yo vivo de mi imagen y se me han caído campañas por el qué se dice".

Aseguró que ahora lo toma como "una raya más", y si sale la publicación y ve su nombre, ya decidirá tomar acciones legales: "Si está mi nombre ahí, es muy delicado, porque seguramente el escritor deberá tener pruebas para tenerme en ese libro".

Luego de que el año pasado surgiera el rumor de que su marido Fernando Reina tenía un hijo, la tapatía estalló argumentando que ya está cansada y "no se vale" todo esto que se especula sobre ella.

Se ha hablado muy a la ligera y tiene que haber un límite porque no está padre que nosotros no nos podamos defender más que salir a decir a la prensa. Toda la vida me he defendido, que si teibolera, que si mi marido, que si novia de un presidente... ya estuvo bueno. No hablo por mí, sino por todos los que nos dedicamos a los medios. Es muy fácil hablar de nosotros".

Además, abordó uno de los rumores sobre sus inicios que más se ha comentado: si fue bailarina exótica antes de saltar a la fama.

Si fui teibolera, ¿dónde están las pruebas? Si fui teibolera entonces lo fui a los, ¿12, 13, 14 años? ¿Y mi mamá dónde estaba? Era una niña. Ahora es muy fácil hablar a la ligera pero ahora sí ya estuvo bueno, es demasiado. Este rumor fue el límite", dijo.

Gali pudo evitar romper en llanto al ser cuestionada por qué cree que le inventen tantos rumores para perjudicarla.

¿Por qué será? No sé, me molesta sí, me pone triste también.... porque he sido una mujer de trabajo y bueno, ya tomaré acciones legales nada más", dijo entre lágrimas.

Además, comentó que también los rumores de que es "santera" están fuera de lugar y que en su momento hablará con su hijo Mateo, ya que es un chico "muy fuerte y muy inteligente", además de asegurar que su esposo la apoya en estos tiempos difíciles.

Yo entiendo su trabajo y él entiende el mío. Las parejas siempre están para apoyarse, también a él o han traído del tingo al tango entonces a apoyarnos como familia".

La prensa incluso le comentó que se dice habría ayudado al capo cuando él estaba en prisión, a lo que ella respondió que "ni siquiera pudo ayudar a su hermana".

Como se recordará, su hermana Paola fue declarada culpable por posesión de drogas hace más de 15 años y estuvo presa durante tres años en el estado de Jalisco.

Finalmente, la conductora fue cuestionada sobre si ha hecho conducciones en fiestas o ventos privados, mencionó que no, que siempre ha sido con una agencia y tiene cómo comprobar todo lo que ha ganado.

Todo lo que he hecho como conductora es a través de una agencia, siempre ha sido así. Los pagos están perfectamente comprobables. Lo mucho o poco que tengo lo he hecho a través de mi trabajo".

