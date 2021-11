Tras años desaparecida y sin exclusividad en Televisa, actriz vuelve a las novelas ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una famosa villana y protagonista, quien triunfó en Televisa, regresa a las telenovelas luego de 4 años desaparecida de los melodramas para integrarse a una nueva producción ¿en TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Elizabeth Álvarez, quien en 2017 participó en su última telenovela El Vuelo de la Victoria, en la que interpretaba a la villana 'Magdalena Sánchez'.

Desde entonces, la actriz se alejó de los foros e incursionó en otros proyectos. En 2020 se integró a la sección de cocina del programa Hoy y apoyó a su esposo, el actor Jorge Salinas, en su recuperación tras algunos problemas de salud.

La actriz de melodramas como Corazón indomable, Amorcito Corazón y Fuego en la sangre, debutó en el 2000 en la empresa de San Ángel. En 2017 confesó que llevaba ya varios años de haber perdido su exclusividad en Televisa, pero era feliz trabajando ahí.

Yo no he sido exclusiva de Televisa desde hace muchísimos años y sigo trabajando en Televisa, y espero no dejar de trabajar", contó la actriz en el programa radiofónico Fórmula Espectacular.