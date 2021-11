Acabó en silla de ruedas: Tras 14 años en Televisa, actriz deja 'Hoy' y su reemplazo es ¿de 'VLA'?

Ciudad de México.- Una querida integrante del programa Hoy abandona el matutino por cuestiones laborales y deja en su lugar a una famosa actriz y conductora de Televisa, dejando en shock a todos en el foro. ¿Su reemplazo es de TV Azteca?

Se trata de Gaby Carrillo, quien hizo su primera telenovela en Televisa en el 2007, Muchachitas como tú. La actriz ha estado durante 14 años en las filas de Televisa y ha participado en melodramas como Alma de hierro, Mi pecado, Amor de barrio, Como tú no hay dos y Si nos dejan, al aire por el canal de Las Estrellas.

Carrillo se unió hace unos meses a la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, en sus primeras semanas bailando sufrió una fuerte lesión al ensayar su coreografía que la dejó en silla de ruedas.

Luego de que esta semana sucediera lo mismo y temiera quedar fuera de la competencia y defraudar a su pareja Agustín Arana, la actriz afortunadamente se recuperó y pudo bailar. Sin embargo, este lunes 29 de noviembre comunicó que tiene que abandonar Hoy.

Gaby sostuvo que debía irse unos días del reality por unos compromisos laborales, pero en su lugar dejará a Yulianna Peniche, actriz recordada por su interpretación de 'Alicia Montalban' en la telenovela María la del barrio, a quien Itatí Cantoral llama "maldita lisiada" y volvió un meme.

La actriz también ha participado en telenovelas como Salomé, Velo de novia, Mar de amor y unitarios como La Rosa de Guadalupe. Peniche debutó como conductora en el programa Vida TV, conducido entonces por Galilea Montijo, y participa en Inseparables.

Así anunció Gaby que deja temporalmente el matutino, sorprendiendo a todos.

Me tengo que ir pero no me voy para siempre, voy a dejar a una amiga que me hará el súper mega paro de ayudarme a sacar las coreografías porque no quiero irme", dijo.