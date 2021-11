Tras fracaso en TV Azteca y duro divorcio, ex de Ingrid Coronado la 'desenmascara' por "infiel"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Charly López, exGaribaldi y exesposo de la conductora Ingrid Coronado, acudió al programa De Primera Mano y arremetió contra ella, acusándola de haberle sido infiel dos veces, detonando su divorcio.

En medio de las críticas al programa con el que regresó a la TV, Todos a Bailar en TV Azteca, y los problemas legales que enfrenta con López, ahora el cantante reveló que Ingrid presuntamente le fue infiel en dos ocasiones, lo que causó que terminaran su matrimonio.

En entrevista con el programa de Gustavo Adolfo Infante, el también conductor señaló a la madre de su hijo Emiliano de presuntamente haberle sido infiel con un famoso futbolista y un empleado de TV Azteca.

Sí (me fue infiel con un futbolista) y no nada más con él, con otra persona que trabajaba en la televisora. No un ejecutivo, fue con alguien que llevaba las ventas de un programa (donde también) estaba, de hecho, Fernando del Solar".

De acuerdo con el cantante, él se dio cuenta del supuesto engaño, por lo que decidió encararlo en el Aeropuerto de la Ciudad de México cuando ambos regresaban de un viaje de trabajo.

Cuando yo llegué me di cuenta, se van de viaje y yo los estuve esperando. No me esperaba Ingrid en el aeropuerto, y lo agarré del hombro, lo jalé y le dije: 'A ver, tú sabes que es casada. Tú te vuelves a acercar y te rompo las patas'; así fue".

Charly contó que luego de confrontarlo y llegar a casa, la exconductora de Venga la Alegría le pidió perdón y aunque él le dijo que estaba bien, asegura nunca la logró perdonar, causando su divorcio.

Nos subimos al coche, no tocamos el tema. Cuando llegamos a la casa, me dice ella: 'perdóname, la regué, discúlpame' y yo dije 'no hay ningún problema, va', pero la verdad es que nunca la perdoné y es por eso que siguió el divorcio".

Charly, quien ha estado arremetiendo contra Coronado y la ha llamado una "mala persona", no reveló el nombre del futbolista ya que asegura que actualmente es un hombre casado.

Está casado, y es un excelente ser humano. Aquí el tema es que, en ese momento, él estaba soltero, y ella no. El tema no es de él, y además ya está casado y yo lo respeto mucho. Es un gran futbolista".

El exGaribaldi estalló al asegurar que no entiende por qué Ingrid lo demandó 17 años después de su divorcio y que su única intención sería quitarle la casa injustamente, además de que su hijo Emiliano lo tiene bloqueado.

Para rematar, le pidió disculpas al argentino, y exesposo de Ingrid, Fernando del Solar, ya que afirma que en un inicio él la defendió pero ahora asegura que "no sabía" la historia.

Le pido una disculpa porque no sabía la historia y le está pasando lo mismo que yo de que le quiere quitar la casa. Es como un patrón, un modus operandi".

Cabe mencionar que la conductora no se ha pronunciado al respecto, por lo que queda escuchar su versión sobre estas declaraciones.

Fuente: Canal de YouTube de De Primera Mano e Instagram @ingridcoronadomx