"Es su ped...": Padre de Octavio Ocaña hunde a Nerea Godínez; la acusan de la muerte del actor

Ciudad de México.- A un mes de la muerte de Octavio Ocaña durante una persecución policíaca en la autopista de Chamapa-Izcalli, en el Estado de México, el padre del actor concedió una entrevista donde reveló varios detalles del caso, así su punto de vista ante las acusaciones de que su nuera, Nerea Godínez tuvo que ver con la defunción de 'Benito Rivers'.

Don Octavio Ocaña declaró que ha sido un mes complicado para él y que, aunque en un principio pensó en hacer justicia por mano propia, decidió descartar la idea.

Al principio sí, tenía mucho coraje, a mí me pueden investigar, soy un hombre trabajador, no soy asesino. La cabeza se me llenó de coraje, pero, ¿matarlos?... no ganaría nada, yo los quiero ver hundidos en la cárcel." Declaró el padre del actor.