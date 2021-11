Tras veto de Televisa, traicionan a exconductor de 'Hoy' en TV Azteca y lo hunden en 'VLA'

Ciudad de México.- El polémico actor y exconductor de Hoy Alfredo Adame fue totalmente destrozado durante la mañana de este martes en TV Azteca pues una de sus exparejas dio una entrevista exclusiva a Venga la Alegría y así se burló de su situación actual.

La actriz y conductora Mary Paz Banquells platicó en exclusiva con el programa matutino para celebrar que el padre de sus hijos, quien fue vetado de San Ángel y Hoy por los reiterados ataques que hizo contra Andrea Legarreta, perdió una demanda por difamación que inició su ex Diana Golden.

La felicito, qué bueno que ha podido lograr cosas que ni yo he podido lograr. Ahora sí que es con empeño. Ella se ha metido mucho en su problema; yo no me he metido tanto en esos rollos porque no me gustan las cosas de pleitos legales", dijo.