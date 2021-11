Sara Manni actuará en la tercera y última temporada de 'Narcos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y productora mexicana, Sara Manni, participa en la tercera temporada de Narcos con el personaje de Mom. En entrevista con TRIBUNA, destacó el coste actoral que requirió interpretarlo.

“Es un personaje muy emotivo dentro de la serie. La directora decidió darle un giro a la historia, nada predecible, creo que es un personaje con el que nos podemos identificar como personas, como mexicanos”, afirmó.

Manni no pudo revelar mucha información con respecto a la trama de la nueva temporada, sin embargo, confirmó que continuará la historia principal que hemos estado siguiendo por todos estos años, y también confirmó que esta sería la última temporada, “fue una gran alegría participar en la serie, y trabajar con actores tan buenos”, reveló.

La actriz hizo énfasis en el agotamiento actoral y emocional del personaje Mom. “En una de las tomas la directora me vio tan mal que me abrazó y me preguntó si estaba bien” confesó Manni, pero agregó que, como actriz, es grata la oportunidad de poder explotar un personaje tan complejo como este. “Uno tiene que darlo todo, más en un proyecto tan importante que es conocido a nivel mundial”.



Actualmente Sara también está trabajando en una serie llamada El Rey que relata la historia de Vicente Fernández, ella interpreta a Lola, quien es la madrastra del famoso cantante. La actriz recordó que fue un personaje interesante de interpretar ya que la serie avanza desde los años 70 hasta los años 90, por lo que Lola fue envejeciendo a lo largo de los capítulos, “fue interesante porque de normal contratan a varias actrices, pero esta vez no fue el caso”.