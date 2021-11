Alessandra Rosaldo narra fracaso amoroso; famoso cantante la "cambió" por otra actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En entrevista con Ari Borovoy, en el programa de YouTube Pinky Promise, la famosa Alessandra Rosaldo compartió una de sus historias amorosas con final inesperado.

En el año 1993, la intérprete de Sentidos Opuestos comenzó un noviazgo con Adolfo Ángel, integrante de Los Temerarios, sin embargo, más tarde ella se enteró de que no era la única que compartía vida con el cantante.

Rosaldo contó que se ambos se conocieron en "el Bulldog, el de Sullivan al que yo acudía muy seguido, un antro, un día él estaba ahí y de repente me invitó a su mesa, me invitó un trago y nos pusimos a platicar y de ahí ya no me soltó nunca más, bueno, año y medio".

Ante cámaras, recordó qué la hizo enamorarse del 'Temerario mayor', quien "era un conquistador, era un Don Juan y era de estas personalidades que te envuelve y que te enamora y además era un caballero, y además pues en ese entonces Los Temerarios eran (muy importantes) entonces era muy fácil caer y es un tipazo".

Todo dio un giro repentino cuando, a través de la prensa, se dio cuenta de que había una tercera persona involucrada; se trata de Chantal Andere.

Yo todavía pensaba que había algo ahí cuando de repente abro la revista y ya estaba con Chantal".

Fuente: ¡Hola!