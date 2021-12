Acosan a Martha Higareda tras compartir FOTOS de su árbol de Navidad: "Me quedé babeando"

Ciudad de México.- Recientemente, Martha Higareda se unió a la fiebre navideña después de publicar, a través de su cuenta oficial de Twitter, fotografías sobre cómo decoraba su árbol navideño; sin embargo, las reacciones que recibió de sus seguidores fueron todo menos amables, ya que fue acosada por un detalle de su cuerpo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espetáculos FOTOS: Martha Higareda estrena romance: La actriz confirmaría su relación con ex de Yanet García

Espectáculos Martha Higareda y la difícil razón por la que tuvo que congelar sus óvulos: "Me pone triste"

Espectáculos Tras supuesta infidelidad, Martha Higareda ya no oculta su amor y presume a su novio

El pasado viernes, 10 de diciembre, Martha Hígareda compartió algunas fotografías sobre cómo decoraba su árbol navideño, mientras resaltaba lo divertido que era realizar dicha actividad mientras escuchaba música y bebía rompope, pero la reacción que recibió fue muy contraria a lo que la protagonista de No manches Frida recibió.

Por su parte, hubo quienes resaltaron lo bonito de su árbol, mientras que otros varios comenzaron a llenar su publicación con comentarios obscenos sobre sus glúteos, mismos que resaltaban debajo de su pequeño suéter rosado.

Por otro lado, parece ser que Martha Higareda optó por ignorarlos a todos y solamente respondía con un "gracias" a aquellos que le enviaban saludos o respondían bajo la temática de la publicación.

Yo voy a ser el más honesto posibe, no vi el árbol, solo me quedé babeando por algo... por respeto no lo diré." Respondió un usuario.