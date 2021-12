Tras salir de la cárcel, YosStop habla por primera vez de su encierro: "Viví la muerte"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A dos semanas de salir de la cárcel, la famosa youtuber, YosStop, finalmente rompió el silencio y habló por primera vez de cómo fue su encierro y aseguró que para ella fue "vivir la muerte" de ella misma estando en ese lugar por cinco meses.

Como se recordará, desde el pasado mes de julio, la youtuber fue detenida en su hogar por presunta posesión y difusión de pornografía infantil, lo que desató cierta inconformidad entre miles de sus usuarios que pidieron justicia para ella, mientras que otros celebraron este hecho.

El pasado martes 30 de noviembre, Yoseline Hoffman fue liberada, poco después de que se le diera dos años y dos meses de libertad condicionada a uno de los agresores de Ainara Suárez, del penal de Santa Martha Acatitla, y hasta ahora dio su primera entrevista.

La famosa creadora de contenido brindó su primera entrevista a Saskia Niño de Rivera, a quien le reveló cómo es que se sintió al estar encerrada durante cinco meses, confesando que ella creyó que solo estaría una semana y después llevaría el resto del procesa en libertad, expresando que psicológicamente considera que se siente bien y sin problemas, aunque tiene una sensación física de estar en un sueño flotando, lo que dicen que es una deficiencia nutricional.

Aunque no hablaron del motivo por el que fue encarcelada, sí hablaron de como estar privada de su libertad cambió su perspectiva de la vida y lo que vivió dentro del lugar, describiéndolo cómo haber vivido su propia muerte, agradeciendo a quienes estuvieron muy al pendiente de ella.

Tú nunca te imaginas que vas a perder tu libertad, sobre todo cuando eres pues una persona que no se dedica a hacer malas cosas. Yo como mejor lo puedo definir es que viví la muerte de mí misma. Yo viví en una cárcel muy distinta, que algunos dirán que es una cárcel 'privilegiada', pero al final cárcel es cárcel", dijo Yos.

Recordó que estuvo en una "área especial", donde había casos "mediáticos", por lo que no fue tan severo, pero aún así se sintió mal y los primeros días fueron muy "duros", pues tuvo que acostumbrarse a estar 12 horas completamente sola, ya que "a las 8 de la noche me encerraban y a las 8 de la mañana me abrían".

Tenía que estar yo sola con mi cabeza, con mis pensamientos, con cómo me juega chueco la mente... tratando de no enloquecer, de no perderme, de no deprimirme. Fue una lucha contra mí, sobre todo", expresó.

Señaló que por sus problemas de ansiedad vivió un completo infierno, recalcando que una de las actividades que le ayudaron y mantuvieron un poco despejada fueron las clases de zumba, que eran dos o tres veces por semana, lectura, escritura, resolución de sudokus y sopas de letras, yoga con su propio tapete, paseos nocturnos de una hora en el patio del penal, dibujo, colorear mandalas y manualidades con rafia.

En cuanto a su salida, declaró que fue algo "perfecto", confesando que hubo una compañera a la que le dejo sus pertenencias después de salir, pues era una de bajos recursos que quería apoyar y que fueron bastante cercanas, además de que a otras dos les dejó dinero y sus tarjetas para que pudieran estar mejor.

Finalmente aclaró que sintió mucha paz cuando estuvo libre y que considera que la cárcel es un lugar necesario para la sociedad, aunque debe de haber mejoras en ciertas áreas, aclarando que no cobró nada por su entrevista.

