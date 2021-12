¡Shock en la dinastía! Vicente Fernández nunca habría cantado en Bellas Artes porque "era poca cosa"

Ciudad de México.- Luego de que el pasado domingo 12 de diciembre trascendiera el sensible fallecimiento de 'El último mariachi', Vicente Fernández, han salido a la luz múltiples polémicas del también actor. Una de estas es la razón por la que nunca dio un concierto en el Palacio de Bellas Artes.

Minutos después de que se confirmara la lamentable muerte de 'El Charro de Huentitán' en un hospital de Guadalajara, autoridades del Gobierno Federal encabezadas por Andrés Manuel López Obrador se pusieron en contacto con la Dinastía Fernández para realizar un homenaje póstumo a Vicente en el Palacio de Bellas Artes.

No obstante, la familia decidió respetar la voluntad del cantante, quien quería ser honrado y sepultado en Guadalajara.

En la imagen, el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Ante esto, se reveló que el 'Charro de Huentitán' nunca cantó en Bellas Artes debido a que cuando este pidió una oportunidad, el gobierno de aquél entonces lo rechazó.

En una entrevista que el cantante ofreció a los medios y que fue retomada por Ventaneando, Vicente Fernández compartió que en una ocasión la hermana de la directora del Palacio de Bellas Artes le llamó para que él fuera a cantar; no obstante, él se negó rotundamente debido a que tiempo atrás lo consideraron "poca cosa".

Me habló la directora del teatro de Bellas Artes y yo estaba en la orilla del rancho, grabando; ya había anunciado mi retiro y me dice 'usted no se puede ir sin cantar en Bellas Artes' y le dije '¿Por qué no?'. Le dije, 'señora, cuando yo quise me les hice muy poca cosa para pararme en un escenario como ese, porque era un cantante de ranchero"'', compartió el también llamado 'Hijo del pueblo'.