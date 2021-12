¿Raúl Araiza? Andrea Escalona impacta a Televisa al revelar que le gusta integrante de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora, Andrea Escalona, nuevamente impactó a todo Televisa, pues hace poco empleó su cuenta de Instagram y reveló que le gusta uno de los actuales integrantes del programa Hoy, ¿a caso se trata de Raúl Araiza?

La mañana de este martes 21 de diciembre, Escalona nuevamente sorprendió a sus millones de seguidores, pues en sus redes sociales reveló que había alguien del matutino de Televisa que le gustaba, por lo que a la hija de Magda Rodríguez le llovieron cientos de comentarios.

Y aunque no hace mucho se decía que el actor de La Desalmada y la presentadora tenían algo más que una amistad, el galán al que se refiera Escalona no es él, pues compartió una foto al lado del 'Grinch', señalando que esta Navidad se encuentra en modo de no quererla y que le gustaba mucho, pero que no le dijeran nada.

'El Grinch', es uno de los personajes de época más famosos alrededor del mundo, por lo que en estas fechas en el programa Hoy, Andrea Rodríguez contrata a alguien para que vaya disfrazado del chistoso personaje.

¡En este año traigo un poco mood Grinch no les quiero mentir, pero igual seguimos echándole ganas! Los amo, ¿cómo va su navidad? Veo al Grinch y me convierto en una niña de 5 años (no le digan nada pero me gusta)", confesó Escalona.

