Adiós Televisa: Estos galanes renunciaron a 'Hoy' en 2021 y se cambiaron ¿a TV Azteca?

Ciudad de México.- A inicios del mes de octubre Televisa arrancó con la segunda temporada del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy sin esperarse que varios de sus participantes terminarían abandonando la competencia y renunciando para irse a otros proyectos o por otras razones.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El famoso actor Alejandro Ávila, quien tiene más de 31 años de carrera artística en cine, teatro y televisión, decidió abandonar el reality en la segunda semana reconociendo que no tenía talento para bailar y aseguró que para su compañera, Gaby Carrillo, lo mejor era conseguir otra pareja.

El famoso exfutbolista Silverio Rocchi abandonó Las Estrellas Bailan en Hoy en el mes de septiembre y confesó que tomó esta decisión pues le había salido un nuevo proyecto en Telemundo, donde le iría mejor económicamente.

Sin pelos en la lengua, el exparticipante de Guerreros 2020 declaró que no tenía ni dinero para pagar la renta y por ello decidió cambiarse de trabajo.

No he cumplido con la pensión alimenticia de mis hijos completa, la cual me impide verlos. Debo mi renta, he comido y cenado en casa de Julio Camejo, que es un gran amigo que me ha echado mucho la mano", declaró.