Hijo de Silvia Pinal revela el motivo por el que su madre fue dada de alta antes de tiempo

Ciudad de México.- Este miércoles Silvia Pinal volvió a su casa bromeando y feliz de estar nuevamente en su domicilio luego de haber sido hospitalizada, el pasado 23 de diciembre, a causa de una arritmia cardíaca.

Ya en el hospital fue detectada con Covid-19, por lo que tuvo que quedarse otros días, aunque ahora y por instrucciones médicas seguirá su recuperación en casa, con muchos filtros sanitarios, como explicó su hijo Luis Enrique Guzmán afuera de la vivienda de la primera actriz.

La decisión no fue nuestra, el doctor que es el que la ha estado atendiendo fue el que me dijo que precisamente por su condición pulmonar es mejor que ella esté en su casa y que no esté propensa a una bacteria mucho más fuerte de las que andan volando en el hospital, y esa fue la razón por la que me dijo '¿saben qué? mejor llévesela a casa y allí me la tienen bien bien aislada como cualquier paciente de Covid, pero controladísima'", expresó.