Tras alistar su muerte y 16 años en Televisa, famosa actriz regresa a TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una conocida actriz y cantante, quien trabajó durante 16 años exclusivamente para Televisa, confirmó que de nueva cuenta regresa a TV Azteca y recientemente dio una fuerte noticia exclusiva al programa Venga la Alegría.

Se trata de la aclamada artista mexicana Aracely Arámbula, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1994 al participar en el melodrama Prisionera de amor y dejó esta empresa en 2010 luego de finalizar Corazón salvaje.

Posteriormente se unió a Telemundo en 2013 donde participó en varios proyectos como La Doña y El Señor de los Cielos hasta 2018. En 2020 trabajó por primera vez para la empresa del Ajusco para el evento de 'Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe'.

En una reciente entrevista que le dio al programa Ventaneando, 'La Chule' comentó que ya había arreglado los papeleos necesarios para el día que le toque partir y así poder tener protegida a su familia.

Siempre lo hemos platicado y organizado cosas. Sabemos que nadie tiene la vida asegurada y eso siempre está presente", expresó.

Hace unas horas se confirmó que Arámbula volverá a trabajar para TV Azteca pues otra vez fue invitada a participar en el especial por el Día de la Virgen de Guadalupe. Durante una entrevista exclusiva que le dio a todos los programas de esta empresa, incluido VLA, se pudo ver el espectacular arreglo que lucirá durante la noche del próximo 11 de diciembre.

Asimismo, en esta conversación la actriz confesó de una vez por todas que sí tuvo un romance con el conductor y actor de Televisa Arturo Carmona cuando ambos trabajaban en la obra de teatro Perfume de Gardenia.

Pues a Arturo lo quiero mucho y vivimos un romance muy bonito, él siempre dice que lo niego pero yo no lo niego, lo único que no quería era que ustedes nos acosaran", relató.

'La Chule' también confesó que para nada le molestó que Carmona ventilara que habían sido novios y dijo que él hasta le pidió disculpas: "Arturo es un tipazo y él ya estaba todo apenado, él me habló y me pidió disculpas y le dije 'no he visto nada', pero no, no, a Arturo lo quiero tanto".

Fuente: Venga la Alegría