Tras dejar 'VLA', exactriz de TV Azteca vuelve a Televisa y Andrea Legarreta le hace el feo en 'Hoy'

Ciudad de México.- La afamada conductora de Televisa Andrea Legarreta confesó en plena transmisión en vivo del programa Hoy que le hizo el feo a una polémica exactriz de TV Azteca.

Se trata de la conocida artista mexicana Ivonne Montero, quien este 2021 volvió a los foros de San Ángel tras un par de años ausente y tras haberse unido a las filas del Ajusco y posteriormente de Telemundo donde realizó proyectos como Las Malcriadas, El Señor de los Cielos y Hombre tenías que ser.

La intérprete de 47 años, quien hace unos meses estuvo en Venga la Alegría para promocionar la retransmisión de su exitosa telenovela de La Loba y para participar en la sección Gánale al Capi, se unió al programa Hoy el pasado 5 de octubre porque fue invitada a participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Hace poco menos de un mes, Montero y su pareja de baile Nano Ilianovich fueron eliminados del concurso, pero esta semana regresaron para ser la pareja retadora en camino a la gran final.

Este viernes 3 de diciembre, la estrella pelinegra y el luchador regresaron a la pista de Las Estrellas Bailan en Hoy y presentaron un espectacular número al ritmo de bachata por lo que fueron ovacionados por el público y los jueces del programa.

En ese momento fue cuando 'La Legarreta' tuvo que reconocer que les había hecho el feo y que creyó que ellos serían nuevamente eliminados, pero después de su baile le callaron la boca.

¡Qué padre caray! fíjate que ayer, no tendría porqué decirlo pero soy una señora que no tiene filtros, ayer preguntamos en el chat '¿quiénes creen que se vayan?' y ¿quiénes creen que dije? jajaja, no por lo que son capaz, sino porque regresaron y dije a lo mejor están desenganchados, pero ahora que los veo me trago mis palabras", expresó asombrada.