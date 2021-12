Curvy Zelma: La conductora de TV Azteca presume sus lonjitas y celulitis con mini bañador

Ciudad de México.- Curvy Zelma, quien recientemente convirtió en la ganadora del concurso Quiero Cantar en Venga la Alegría, es una de las artistas más querida por los televidentes debido a su innegable belleza natural y enorme carisma.

Es por ello que a través de su cuenta de Instagram, la conductora de TV Azteca compartió una fotografía que le robó el aliento a sus fieles fans. En ella se muestra con un espectacular bañador de dos piezas en color beige.

Zelma Cherem no solo presumió su impactante anatomía, sino que aprovechó para mostrar con orgullo sus lonjitas y la celulitis de sus piernas. Además, acompañó la publicación con un poderoso mensaje de aceptación.

Decidí ser 'yo' y eso me hace auténticamente feliz. Mi belleza radica en mi alma y esa es más fuerte que mis miedos, escribió la famosa.

Esta no es la primera vez que Curvy utiliza sus redes sociales para que lucir las imperfecciones de su cuerpo, pues la también empresaria es un firme impulsora del amor propio y del bienestar emocional.

No todos los días amanezco de buenas ni con ganas ni sintiéndome brutal, pero al menos no me agredo cuando amanezco más débil y resulta interesante que cuando eres más paciente y amoroso contigo de pronto lo empiezas a ser con los demás y con tu alrededor", expresó.