Tras 14 años separados, Aracely Arámbula manda tajante mensaje a Luis Miguel y le ruega esto

Ciudad de México.- La querida actriz y conductora Aracely Arámbula brindó una entrevista exclusiva al programa Suelta la sopa y en esta habló como nunca antes de su expareja y padre de sus hijos, Luis Miguel.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, el conocido 'Sol de México' y 'La Chule' comenzaron a salir en plan romántico en el 2005 y la primera vez que los captaron juntos fue paseando por Venecia, Italia. A la brevedad se convirtieron en padres de Miguelito y luego de Danielito.

Aunque surgieron rumores de que planearían su boda, en 2007 se terminaron separando y existe el rumor de que esto pasó porque Luis Miguel habría intentado que Ara abandonara su carrera y que firmara un contrato en el que accedía a dedicarse solo al hogar.

Ahora 14 años después de esa polémica separación, Arámbula habló para las cámaras de Telemundo sobre porqué no quiere que ni ella ni sus dos hijos aparezcan en su bioserio Luis Miguel, la serie.

Yo preferiría que no saliera nada, él puede sacar todo lo que él quiera, antes de conocernos, pero por supuesto que mi nombre y mis hijos no puede aparecer ahí, no quisiera que aparezcan mis hijos porque aunque es parte de su historia, hay cosas que se tienen que respetar", aseveró.

Asimismo, 'La Chule' explicó que está abierta a llegar a un acuerdo y le pidió a la gente que trabaja para 'Mickey' que si piensan incluirla, ella debe ver la historia para dar el visto bueno.

Si a mí su gente me hablara y me explicara y veo la historia y me gusta y está apegada a la realidad, entonces con mucho gusto, no quiere decir que no, pero no se ha acercado nadie", añadió.