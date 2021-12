"Me llevas a TV Azteca": Galilea Montijo destapa traición en 'Hoy' tras 26 años en Televisa

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo, quien tiene 26 años trabajando en las filas de Televisa y ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido a delicadas polémicas, exhibió un traición en pleno foro del programa Hoy.

El momento quedó grabado en video y fue publicado este viernes en el canal de YouTube del 'Escorpión Dorado', personaje interpretado por Álex Montiel, quien fiel a su ácido sentido del humor, puso en jaque a todo el elenco del matutino.

El polémico exconductor de TV Azteca, quien trabajó en Ventaneando con Pati Chapoy, se encontró a Gali antes de salir al aire y, además de que la obligó a 'sincerarse' sobre su 'oscuro pasado', ella le reclamó por querer hacerla traicionar a Televisa.

¿La razón? La tapatía se encontró al 'Escorpión' backstage en Televisa y, junto a la productora Andrea Rodríguez y su compañera Tania Rincón, lo saludó y le explicó por qué hasta ahora no se ha subido al 'Escorpión al Volante' como ya lo han hecho varios.

En ese momento, la conductora que lleva 14 años en el matutino de Las Estrellas destapó una grave traición que dejó sin palabras al propio youtuber, pues le reclamó que quería llevársela a TV Azteca, y por eso se había negado.

Nomás no se me hace wey... (...) ¿Cuándo me llevas? Esque me habían dicho y lo de Los Ángeles, luego la pandemia y ya no se pudo y luego aquí pero que me querías llevar a pin... TV Azteca, ¿yo qué hago allá?".