Sergio Mayer descarta problemas legales en EU tras altercado con el periodista Javier Ceriani

Ciudad de México.- Sergio Mayer habló acerca del incidente ocurrido en la alfombra roja de la Expo Compositores 2021 en California, Estados Unidos, donde tuvo un enfrentamiento con el periodista Javier Ceriani.

El expolítico y actor manifestó a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México que Ceriani no respetó a su esposa en dicho evento, motivo por el cual surgió el conflicto con el comunicador.

Ahí dice que ella le dijo que era una basura o no sé qué. Al principio lo que mi mujer hablaba era del trabajo, le dijo ‘estoy haciendo mi trabajo’, y dijo 'es una basura', porque eso es lo que consideramos. Fue a provocarme, yo tengo el derecho de responderle a quien quiera, y a quien no quiera", dijo.

El exintegrante del grupo Garibaldi pidió que tras este hecho, no se malinterprete su actitud con la prensa, pues asegura que él siempre ha respondido a los cuestionamientos de los medios.

Sin embargo, yo decidí a esta persona, porque es de las personas que me ha calumniado y ha mentido siempre, y he dado la cara. Él dice que hizo la investigación. ¿Cuál investigación?, él fue el que soltó lo de las regalías de José José, y hasta hoy sigo esperando que me demuestre y que diga ¿quién? o ¿dónde está ese contrato que existe?", expresó.