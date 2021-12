Golpe a 'VLA': Tras traicionar a Chapoy con Televisa, exconductor de 'Ventaneando' llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor y actor, quien hace varios años renunció a Ventaneando y traicionó a Pati Chapoy con Televisa, dio tremenda sorpresa pues este miércoles 8 de diciembre se unió al elenco del programa Hoy y así volverán a vencer a Venga la Alegría superando su rating.

Se trata del controversial experto en espectáculos Juan José Origel, quien formó parte del vespertino de TV Azteca en sus primeros años y pero actualmente ya lleva más de dos décadas de trayectoria en la televisora de San Ángel.

Como se recordará, Pepillo fue parte del elenco que inició con las transmisiones de Ventaneando, sin embargo, en 1997 decidió cambiarse a Televisa para estrenar su propio programa La Botana, el cual se convirtió en la competencia directa del proyecto de 'La Chapoy'.

Y eso no fue todo pues además de traicionar a su jefa cambiándose de televisora, también le robó a gran parte del equipo de producción y hasta a la productora Carmen Armendáriz.

Hace unas semanas el titular de Con Permiso en Unicable aprovechó su canal de YouTube para dar un mensaje de agradecimiento al programa Hoy y es que aseguró que ya no quería saber nada de esta emisión, luego de años colaborando en la sección de espectáculos. Pero de inmediato aclaró que no tenía ningún pleito con nadie y en realidad ya no aceptaría estar en el foro porque batallaba mucho para despertarse.

Quiero darle las gracias a todos los de HOY porque qué bien se portaron. Y ya no voy a ir... Galilea divina, Andrea también, toda la gente. Me cuesta mucho trabajo levantarme, yo ya trabajé muchos años", explicó.

Tras declarar que no volvería al matutino de Las Estrellas, Origel sorprendió a los televidentes pues este miércoles regresó al foro 16 de Televisa San Ángel y fue recibido con los brazos abiertos por parte de la producción y el elenco liderado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Miren nada más, hoy está con nosotros el infanzón, el lord, el guapo, el come cuando hay... ¡Pepillo Origel!", anunció la esposa de Erik Rubín entre risas.

Mientras que 'La Gali' le preguntó a Juan José porqué estaba "tan perdido", en referencia a que no los había visitado, y él de inmediato añadió que "andaba por ahí".

