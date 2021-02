Evan Rachel Wood revela que Marilyn Manson abusó de ella por años: "Me sometieron"

Estados Unidos.- Evan Rachel Wood afirfmó que su exprometido Marilyn Manson abusó horriblemente de ella durante años y ahora quiere exponerlo por todas las cosas que vivió.

Evan hizo las acusaciones en las redes sociales después de que otras cuatro mujeres también acusaron a la cantante de metal industrial de abuso.

La actriz de Westworld, de 33 años, quien se declaró bisexual hace unos años, acudió a Instagram en la madrugada del lunes para revelar la identidad de su presunto abusador.

Ella afirmó : "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera".

La actriz siguió diciendo que ella estaba hablando para exponer a un hombre peligroso y llamar la atención de las industrias. Agregó que ya no quiere que arruine más vidas: "Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

El medio The Sun, se comunicó con el representante de Marilyn Manson para hablar sobre las acusaciones, pero no recibió respuesta.

