¿Crisis en Televisa? Conductor 'Hoy' revela atravesar por problemas económicos

Ciudad de México.- Pese a que presume tener mucho trabajo y varios proyectos en Televisa, uno de los más queridos y polémicos conductores del programa Hoy declaró para la prensa que se encontraba en algunos problemas económicos que le impedía hacer planes futuros, ¿a caso hay crisis en la televisora?

Lambda García la tarde de este jueves 11 de febrero se paró para hablar con la prensa y aclarar algunos detalles de su vida, resaltando que se encontraba en algunos problemas con el dinero y que debía de pagar ciertas cosas antes de hacer planes a futuro.

García fue cuestionado sobre sus planes para el 14 de febrero, tras lo que salió a relucir que él sí planeaba tener hijos y casarse en un futuro, ya que ahora por cuestiones de dinero no podía comprometerse a formar una familia, dejando en claro que está muy enamorado de su pareja.

Yo sí, me veo casado, me veo feliz, me veo con hijos, sí me gustaría tener hijos, no ahorita porque la economía está bastante complicada y yo creo que la apertura para poder tener hijos, tienes que tener la suficiente sustentabilidad para mantenerlos, entonces en un futuro me encantaría, termino de pagar una cosas y adelante", aseguró el conductor.