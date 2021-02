Tras debutar en 'Miembros al Aire', José Eduardo Derbez revela qué le dejó la pandemia

Ciudad de México.- El joven José Eduardo Derbez, hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha destacado por ser una cajita de sorpresas pues su mayor virtud es tener un carisma espontáneo y un poco alejado de la realidad, lo cual puede ser constatado a través de Unicable en la conducción de la nueva temporada de Miembros Al Aire.

Durante una reciente entrevista para TVyNovelas, el actor y conductor habló sobre cómo llegó a estar en las filas del programa y qué tal lo han recibido; además compartió lo mucho que el confinamiento por la pandemia lo ha cambiado.

Lee también: ¡Mal padre! Eugenio Derbez rechazaría a uno de sus hijos por ser 'diferente' a los demás

View this post on Instagram

José Eduardo afirmó que desde el momento en que Lalo Suárez le planteó la entrada a Miembros al Aire se puso contento pues es un programa siempre le ha gustado, y desde hace años mira; por lo que haber aceptado ingresas a ser parte de ello lo hace sentir muy feliz.

En este contexto, el hermano de Aitana, Vadhir y Aislinn dijo que llegará para aportar un toque picoso, divertido y además, por ser el menor, mucha juventud asegurando que los televidentes se reirán a carcajadas. Agregó además, que se siente muy identificado con cada uno de sus compañeros, pero se complementa más con 'El Burro' y Paul Stanley.

Te podría interesar: ¡Golpes en Televisa! Famosa actriz da tremenda bofetada a conductor de 'Miembros al Aire'

Por otra parte, cuando le preguntaron acerca de la clase de amigo que es, aseguró ser uno de esos que son inseparables aunque confesó que con el paso de los años se ha vuelto muy selectivo y ermitaño, lo cual también considera pudiera estar relacionado con el encierro por la pandemia.

Además, Derbez reveló que se encuentra muy bien tras haberse contagiado del Covid-19, por lo que sus proyectos a corto y mediano plazo están a punto de cumplirse en su totalidad.

"Creo que será un gran año. En cuanto al Covid, me quedaron algunas secuelas; me canso mucho al subir las escaleras, me agoto mucho, pero creo que ya estoy bien", finalizó.