Tras nueva versión de 'Love Story', Taylor Swift se vuelve candidata para el Super Bowl 2022

Estados Unidos.- El nombre de Taylor Swift este jueves 11 de febrero se convirtió en tendencia en Twitter por el próximo lanzamiento de la nueva versión de Love Story y porque ahora se volvió candidata para liderar el show del medio tiempo para el Super Bowl del 2022, superando a grandes artistas como Ariana Grande y Dua Lipa que también fueron mencionadas.

Apenas hace 4 días que se celebró el evento deportivo más famoso y grande de la NFL, pero el público ya está ansioso para conocer el nombre del próximo artista que se presentara en el medio tiempo del partido que define que equipo se lleva el trofeo Lombardi.

Es por ello que la revista Billboard abrió una encuesta en la que preguntó al público quienes serían sus opciones, siendo la interprete de You Belong To Me quien se colocó en el primer lugar con un 51.50 por ciento de los votos, en contraste con el 3.9 por ciento que recibió Drake, el cual está en el segundo lugar, mientras que Lupa se quedó en el quinto con el 3.5.

Hasta el momento su participación en el gran evento que contó con la presencia de The Weeknd este 2021 no es definitivo, pero se espera que pronto se den declaraciones al respecto por parte de la cantante y los encargados del medio tiempo.

No tengo la menor duda de que #TaylorSwift nos entregaría un gran #Halftime, ella nunca repara en gastos. pic.twitter.com/4uOfA5M62X — Jared RamírezuD83DuDC9BuD83DuDC9B (@jaredrmz13_) February 8, 2021

uD83DuDEA8uD83DuDEA8| RUMOR #TaylorSwift

Dos insiders confirman que la re-grabación de “#LoveStory” será estrenada dos días antes del día de san Valentín (12 de febrero) uD83DuDC97 pic.twitter.com/bkDZmqZjos — José Chaine (@ChaineJose) February 9, 2021

No, Taylor no estoy bien, pero hace mucho que mi estabilidad emocional depende de ti, te amo. #FearlessTaylorsVersion #TaylorsVersion pic.twitter.com/TZqH3ACstb — airany uD83DuDC9BuD83DuDC9Bkagehinista (@lovelysnowbaz) February 11, 2021

