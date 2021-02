De pesadilla: Famoso maquillista recibió amenazas de muerte por culpa de Angélica Rivera

Ciudad de México.- Alfonso Waithsman, el reconocido maquillista de estrellas como Galilea Montijo y Edith Márquez, confesó que recibió amenazas de muerte por culpa de la polémica actriz Angélica Rivera.

A través de una entrevista exclusiva con el conductor Michelle Rubalcava, el reconocido make-up artist recordó la pesadilla que vivió al trabajar al lado de 'La Gaviota', cuando en aquel entonces era primera dama de México.

Waithsman recordó que en 2014 viajó a Pekín para acompañar a Angélica y al entonces presidente Enrique Peña Nieto durante su viaje, lo cual le hizo ser acreedor a fuertes amenazas que atentaban contra su bienestar físico y emocional.

Me agredían y me insultaban. Hubo momentos que hasta la muerte me deseaban por redes sociales: 'Ojalá te mueras', 'ojalá se caiga el avión'. (Recibí) Amenazas por mensajes. Hubo momentos en los que tenía que salir a la calle con gorra", contó.