¿Acabaron mal? Michelle Renaud y Danilo Carrera se despiden de la telenovela que hicieron juntos

Ciudad de México.- Después de un mes de haber anunciado su ruptura sentimental, Michelle Renaud y Danilo Carrera finalizaron su participación en la telenovela Quererlo Todo.

En entrevista para el programa Hoy, la expareja confesó la tristeza que les embarga al concluir este melodrama:

Me da mucha tristeza decir 'ya va a acabar'… ¿verdad que no queremos?", a lo que Danilo agregó: "No, no queremos".